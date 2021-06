Helmut Marko: "Huidige WK-stand weerspiegelt niet de kracht van Red Bull en Max Verstappen"

De nul punten achter zijn naam doen Max Verstappen meer pijn dan de nul punten die Lewis Hamilton bij schreef tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Terwijl Verstappen na pure pech uitviel met een klapband vlak voor het einde van de race, wist Lewis Hamilton een zekere podium-finish weg te gooien nadat hij ‘de magic button’ in zijn auto per ongeluk had verzet tijdens de tweede herstart.

De Brit gooide zo kostbare punten weg, vandaag zegt zijn team dat het hele team een beetje schuld op zich zou moeten dragen voor het feit dat Hamilton het knopje, dat er al langer zat, zelf heeft verzet tijdens de herstart.

Dr. Helmut Marko zegt tegen Auto, Mortor und Sport dat Red Bull de flink baalde dat Verstappen niet maximaal kon scoren in Bakoe na zijn onfortuinlijke klapband. “Het doet gewoon pijn, wij zijn de snelste combinatie: Auto plus coureur. Dat wij dan nu slechts vier punten vóór staan weerspiegelt niet onze kracht.”

Marko gaat verder in op het ongeluk dat Max Verstappen de spreekwoordelijke das om deed, vlak voor het einde van de race.

Marko: “Godzijdank is de schade beperkt omdat Verstappen een plek heeft geraakt waar een bobbel op de baan zit. Dit gaf hem wat meer uitloop-ruimte. Maar daar gaat het niet om. Tot op dat moment lagen wij met Red Bull op de eerste en tweede plaats. Wij waren ook goed onderweg met Gasly en Tsunoda. De voorsprong van Max op Hamilton zou zijn gegroeid tot 15 punten.

Marko vervolgt: “Het doet gewoon pijn. Wij zijn de snelste combinatie: auto plus coureur. Maar wij staan nu slechts vier punten voor Lewis Hamilton. Dat weerspiegelt niet onze kracht. Met het geluk dat Mercedes heeft, moet je op elk punt gelukkig zijn als je daarmee weg kunt komen.”