Damon Hill steunt Verstappen na crash: "Coureurs zullen zich zorgen maken over veiligheid van Pirelli"

Damon Hill denkt dat de coureurs erg bezorgd zullen zijn na de kapotte Pirelli-banden in Bakoe. De problemen begonnen in ronde 30 toen Lance Stroll een kapotte linkerachterband kreeg toen hij met zijn Aston Martin op het rechte stuk richting startfinish reed.

Dat was niet het einde van het drama, want raceleider Max Verstappen onderging exact hetzelfde lot toen de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn laatste fase inging.

Klapbanden Pirelli

Het is niet de eerste keer dat ontplofte banden van Pirelli het gespreksonderwerp van een race zijn. Soortgelijke incidenten deden zich voor tijdens de Britse Grand Prix van 2020. Pirelli had de bandenconstructies voor 2021 gewijzigd om ervoor te zorgen dat ze de belasting van deze Formule 1-auto's aankonden, maar met het probleem dat schijnbaar niet is opgelost, gelooft Hill dat de coureurs begrijpelijkerwijs bezorgd zullen zijn.

"Zeker, de coureurs zijn bezorgd en misschien zijn ze dat ook omdat het circuit enkele van de hoogste snelheden heeft, van de circuits waar we naartoe gaan", vertelde hij aan Sky Sports News.

Coureurs maken zich zorgen

Desalniettemin is het deel dat echt tot bezorgdheid heeft geleid, de positie op het circuit waar ze plaatsvonden. Op het rechte stuk van startfinish versnellen coureurs tot snelheden van 350 km/u - en een punt van zorg waar 2016 F1-kampioen Nico Rosberg onlangs op wees, was de muur bij de ingang van de pits.

“Stel je voor dat er hier iets kapot gaat aan de auto. Je rijdt 350 km/u. Aan de linkerkant is er alleen een muur, als er iets kapot gaat en je zit in die muur, dan is dat het einde, jij bent er niet meer", zei hij in een video voor zijn YouTube-kanaal.

"Dit is een van de meest angstaanjagende circuits waar ik ooit in een F1-auto heb gereden. Om daar langs te gaan voelt gewoon belachelijk en gestoord. Maar je moet proberen er niet aan te denken.”

Max ontsnapt aan zwaarder ongeluk

Hill is het ermee eens dat Verstappen veel geluk had om een ​​zeer ernstig incident te voorkomen toen hij op dat rechte stuk crashte.

“Max had geluk, want als hij naar links gaat, komt er een vangrails in de pitmuur. Als hij daarheen was gegaan, had het ongeluk een stuk ernstiger kunnen zijn. De impact had veel zwaarder kunnen zijn", zo besluit de wereldkampioen van 1996.