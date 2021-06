Kai Ebel maakt gehakt van Mercedes en Lewis Hamilton

De bekende en kleurrijke Formule 1-reporter Kai Ebel heeft uitgehaald naar de regerend kampioenen Mercedes en Lewis Hamilton. Hij was het flamboyante gezicht van RTL's langlopende televisieverslaggeving van de sport in Duitsland, maar die deal ging voor 2021 over in de handen van de betaalzender Sky.

De 56-jarige Ebel vergeleek zevenvoudig en regerend wereldkampioen Hamilton vergeleken met Max Verstappen. Hij noemt de Red Bull-coureur "authentieker en toegankelijker".

Hamilton vindt hij iemand die 'afstandelijk' is. Ebel vertelde aan Sport1: "Hij zegt hallo als hij er zin in heeft. Als hij dat niet doet, loopt hij gewoon langs je heen alsof je niet bestaat."

De Duitser bekritiseerde ook het succesvolle team waar Hamilton voor rijdt, en benadrukte dat het duidelijk is dat Valtteri Bottas alleen de nummer 2-coureur is geweest. Ebel over Mercedes: "Het duel tussen de teamgenoten Hamilton en Bottas is de afgelopen jaren vervalst doordat ze hebben gepretendeerd dat het een open en eerlijke competitie zou zijn."

Hij zei dat hij altijd heeft geweten dat het 'theater' was, ook al erkent hij dat de strijd tussen de teams Mercedes en Red Bull dit seizoen echt is.