Pirelli bevestigt cynisme van Verstappen: "Kapotte band veroorzaakt door brokstukken"

De ontplofte banden van Lance Stroll en Max Verstappen brengen de discussie over de kwaliteit van de Pirelli-banden weer naar boven. Beide coureurs crashten gisteren op vrijwel identieke wijze; de band linksachter klapte waardoor zowel de Aston Martin- als Red Bull-coureur in de muur crashten.

Vrijwel meteen werd er hoofdschuddend gepraat over de Pirelli-banden, en zoals we Max Verstappen kennen was hij ook meteen duidelijk: "Pirelli zal wel weer zeggen dat het aan troep op de baan lag, brokstukken. Dat weten we inmiddels dat ze dat altijd roepen, maar dat is niet zo. Maar wat kan je ertegen zeggen?"

Glazen bol Verstappen

Alsof Verstappen de cijfers voor de Lotto kan gaan voorspellen, duurde het niet lang of zijn gedachten werden realiteit. Pirelli-baas Mario Isola: "We moeten eerst de banden analyseren voor we de oorzaak van de crash kunnen achterhalen."

"Mijn eerste suggestie is echter dat er troep op het circuit heeft gelegen waardoor de banden linksachter kapot zijn gegaan. Die band krijgt namelijk niet de meeste druk op het circuit in Bakoe. We gaan eerst onderzoek plegen, daarna komen we met een officiële verklaring."