Lewis Hamilton voelt zich vernederd na miskleun AzerbeidzjanGP in Bakoe: "Schakelaartje verkeerd"

Lewis Hamilton voelt zich vernederd na de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte een beginnersfout na de tweede herstart door te laat te remmen bij het inkomen van de eerste bocht. Hij schoot door en kwam als laatste aan bij bocht twee.

Daarmee spoelde Hamilton een podium en een flinke hoeveelheid WK-punten door het putje. De Brit zegt dat hij zich "vernederd" voelt na afloop van de krankzinnige race in het land van de vliegende tapijten.

Lewis Hamilton zegt dat hij een schakelaartje verkeerd had staan, waardoor zijn remmen "uitgeschakeld waren", zo geeft de coureur nederig toe. De Mercedes-coureur was in de positie om flink toe te slaan na de pech die titelrivaal Max Verstappen vier ronden voor het einde van de race overkwam. De Nederlander viel met zijn Red Bull uit na een klapband halverwege het rechte stuk in Bakoe. De Red Bull boorde de neus zijdelings in de muur, Verstappen vloog met een zware crash uit de race die hij tot dat moment soeverein leidde.

Hamilton had mega-klap kunnen uitdelen in WK-stand

Hamilton mocht als tweede op lijnen voor de herstart: hij had allen Sergio Perez voor zich. Als de lampen boven het rechte stuk van Bakoe voor de tweede maal deze middag doofden stoof de Brit van zijn plek en stoof voorbij aan Sergio Perez. Perez remde zo laat als hij kon, Lewis leek te laat te remmen en schoot rechtdoor in de eerste bocht: zero points.

Achteraf zegt Hamilton dat hij per ongeluk een knopje of schakelaar had aangeraakt in zijn Mercedes-cockpit.

'Brake magic' is a setting on the steering wheel that heats up the brakes quicker by altering the hybrid regen and brake bias settings.

It appears LH left it on at the restart.

Old pic from NR's car#BrakeMagic #F1 pic.twitter.com/ZCMyj9nzYH — Craig Scarborough (@ScarbsTech) June 6, 2021

Hamilton verschijnt met het schaamrood op de kaken voor de camera's van Sky Sports F1: "Dit is natuurlijk een behoorlijk vernederende ervaring."

Hamilton vervolgt: “Wij werkten zo hard dit weekend om terug te komen in de top-tien. Het zag er goed uit, ik zette alles op alles en vocht voor wat ik waard was vandaag. Bij de herstart, en ik denk dat het gebeurde toen Checo mijn kant op bewoog, raakte ik een knopje en daarmee schakelde ik min of meer de remmen uit, en dus ging ik ineens rechtdoor."

Hamilton verklaart de zeperd verder: "Ik had werkelijk geen idee dat ik dat knopje überhaupt had aangeraakt."

De teleurgestelde Lewis vervolgt zijn verhaal: "Het is moeilijk te verteren, maar vooral voel ik mij heel erg schuldig naar de mannen en de vrouwen in het team, die allemaal zo hard werken voor deze punten. Wij zullen echter hergroeperen en sterker terug komen, daarvan ben ik overtuigd."

Zowel Hamilton als Verstappen verlaten Bakoe zonder punten, terwijl Hamilton een enorme slag had kunnen slaan in de WK-stand vandaag. Zijn fout betekent echter dat Hamilton naar de Franse Grand Prix zal afreizen met hetzelfde gaatje van vier WK-punten achterstand op Verstappen als waarmee hij aankwam in Bakoe.

Onfortuinlijke dag voor Max Verstappen

Hamilton: "Zeker, het is duidelijk een onfortuinlijke dag voor Max. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn strookje qua pech vandaag wel getrokken heeft. Het is wat het is, wij zullen ons herpakken en sterker terug komen bij de volgende race."