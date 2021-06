Sebastian Vettel: "Na een moeilijke start hebben we nu een goede auto"

Een onverwachts podium voor Sebastian Vettel. De Duitser finishte als tweede in de GP van Azerbeidzjan nadat zijn teamgenoot Lance Stroll crashte met een klapband. Door de rode vlag veroorzaakt door de crash van Max Verstappen, enkele ronden voor het einde van de race, kwam er een herstart. Daar pakte Hamilton de leiding maar remde te laat waardoor Vettel doorschoof naar de tweede plaats.

Die stond hij in de laatste ronde niet meer af, en zo kwam hij na Sergio Perez over de finish, en voor Pierre Gasly. De Duitser was uiteraard dolblij met het podium, dat ook voor Aston Martin een flinke opsteker is.

Vettel zei in het interview na de race: "Dit is erg belangrijk voor het team. Het is duidelijk een moeilijke start voor ons geweest dit seizoen."

"Dit was een geweldige race. We hadden ook echt heel veel snelheid. Ik had bovendien een goede start en wist direct enkele plekken goed te maken, lette op mijn banden toen iedereen zijn pitstop ging maken. Ik had echt een goede snelheid te pakken."

"De herstart pakte ook erg goed uit voor ons, daar pakte ik weer een paar posities. Onze banden waren nieuwer en dat heeft ons uiteraard geholpen, ik kon ze goed opwarmen. Dit is een geweldige dag, ik ben echt dolblij."