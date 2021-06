Max Verstappen heeft afwachtende strategie en is waakzaam voor te vroeg opbranden van zijn banden

De strategie tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zal een grote rol kunnen gaan spelen voor de race van deze middag. Het eerste strategische deel zal echter in de handen van de coureurs zelf liggen. Bandenmanagement wordt een groot onderdeel van een succesvolle dag, of een slechte dag.

Max Verstappen staat bekend als een coureur die goed zijn banden kan managen, maar de Red Bull-coureur is waakzaam dat hij zijn banden niet te vroeg opbrand. Dat zei hij in gesprek met Rick Winkelman.

Banden branden

De Nederlander denkt dat de raceauto in goede vorm is: "De long runs zijn denk ik in orde., dat voelde wel goed aan."

De suggestie dat er in Bakoe wel goed ingehaald kan worden omdat het een breed stratencircuit is, wijst Verstappen van de hand: "Ja, maar hier goed volgen is natuurlijk super lastig. Zodra je heel dichtbij de coureur komt die voor je rijdt dan brand je je banden op. Ik denk dat als andere coureurs problemen krijgen met hun banden kun je wat doen. Normaal gezien kun je op eigen kracht hier niet veel doen."