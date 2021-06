'Hamilton maakte gebruik van afspraak binnen Mercedes'

Toto Wolff heeft duidelijk gemaakt dat Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een slipstream kreeg van Valtteri Bottas, maar dat dit niets te maken had met de teamorders van het Mercedes-team.

Hamilton kwalificeerde zich als tweede op de startgrid voor de race in Bakoe, achter de verrassende polesitter Charles Leclerc, na een dramatische trainingsdag op vrijdag voor het Duitse team. De prestaties van de W12 tijdens de kwalificatie waren echter een stuk beter, maar er was nog steeds een groot verschil tussen Hamilton en Bottas, waarbij de Fin ruim een ​​seconde langzamer was dan zijn teamgenoot.

Geen teamorders

Het betekent dat Bottas de race als tiende zal starten en een belangrijk deel van zijn werk was om Hamilton een lange effectieve slipstream te geven op het lange rechte stuk bij startfinish. Die slipstream bleek dermate effectief, dat het de zevenvoudig wereldkampioen enkele tienden voordeel opleverde.

Dat was geen instructie vanaf de pitmuur van Mercedes, maar een beslissing van Lewis Hamilton, op basis van gemaakte afspraken aan het begin van het seizoen. Wolff vertelde aan Sky F1: "We hebben de regel aan het begin van het seizoen gemaakt: elke coureur kan beslissen of hij als eerste of tweede wil gaan. Dit weekend was het de beurt van Lewis en hij besloot als tweede te gaan, dus het is geen verrassing."

Verschillende set-up

Naast het slipstream-aspect, was een andere factor die bijdroeg aan het verschil van 1.209 seconden tussen Hamilton en Bottas. De downforce-afstelling die door de coureurs waren gekozen verschilt behoorlijk ten opzichte van elkaar.

"We hebben erover gediscussieerd en we hadden een lagere downforce-configuratie en een hogere. Valtteri koos voor de hogere downforce-configuratie en Lewis voor de lagere, maar er zit niet veel verschil in denk ik. De lange runs tijdens de tweede vrije training waren erg goed. Ik zou zeggen dat we hetzelfde tempo hebben als de Red Bulls, dus ik denk dat we vandaag een goede kans hebben op een goed resultaat."