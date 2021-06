Hamilton trekt zijn keutel in: "Ik heb spijt"

Lewis Hamilton heeft verklaard dat hij er spijt van heeft dat hij zo uitgesproken was in zijn kritiek op Mercedes na de vorige race in Monaco. Na een slechte kwalificatie waarin hij niet verder kwam dan de zevende plaats, zou de Brit de perfecte strategie nodig hebben om veel punten te scoren in Monte Carlo.

Hij begreep het echter niets van de strategie die het Duitse team voor hem had bedacht, omdat Mercedes hem vroeg in de pits liet komen waarna zowel Sergio Perez als Sebastian Vettel langer door bleven rijden om voor hem te komen. Daarom eindigde hij, door diverse gebeurtenissen, op dezelfde plaats als waar hij de race was begonnen; P7.

Achteraf

Hamilton was na afloop van de race woedend op zijn team en klaagde tijdens zijn tweede stint op de teamradio over het feit dat ze hem niet lang genoeg hadden door laten rijden. Terugkijkend zegt hij daar spijt van te hebben.

"In het heetst van de strijd zeg je niet altijd de beste dingen. Ik denk dat opbouwende kritiek altijd een goede zaak is, beter gezegd om het achter gesloten deuren te houden en dat is wat we hebben gedaan", zo zei de Brit in Bakoe.

"Er was niemand schuldig. Ik maakte deel uit van het besluitvormingsproces, en nadat ik terugging en dingen had bekeken en geanalyseerd, waren er dingen die ik heb gezegd die een domino-effect zouden hebben veroorzaakt."

“Dus we weten dat we het beter hadden kunnen doen en één slechte race zegt niet meteen dat dit is wie we zijn. Natuurlijk probeer je het in de toekomst altijd beter te doen. Zoals ik al zei, we winnen en verliezen als team, dus we zullen doorzetten en hopen op beter."