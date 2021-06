Toto Wolff voorspelt boeiende race: "Onze racesnelheid is gelijk aan die van Red Bull"

Lewis Hamilton staat toch weer op de eerste startrij bij de start van de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Het team leek in een diepe vormcrisis en worstelt het hele weekend met de afstelling, waarbij de beide bolides tot zaterdagochtend nog buiten de top-tien vielen. Tijdens de kwalificatie weet ook Bottas in de top-tien te kwalificeren.

Sky Sports F1 vraagt de Oostenrijkste teambaas naar de benekde weg: of Toto Wolff gelukkig is met de kwalificatie.

Toto Wolff: " 'Ja absoluut, zeker ook voor Lewis was ik gelijk blij. Voor Valtteri ben ik ook wel blij, maar hij had veel pech anders had hij nog wel in de top-vijf terecht kunnen komen. "

Wolff vertelt dat er tijdens de derde vrije training nog naarstig werd gezocht naar grip voor de W12. "Wij waren nog volop aan het experimenteren in de VT3 en ik moet zeggen dat het werk dat thuis in Brackley en Brixworth en ook het werk van onze engineers hier echt een programma heeft gebouwd dat wij regel voor regel hebben afgewerkt."

Wolff vertelt dat er het hele weekend veel experimenten zijn uitgevoerd met de afstellingen van de W12. Wolff: "Sommige experimenten waren bruikbaar, anderen nutteloos. Uiteindelijk hebben wij zoveel meer antwoorden op onze vragen en de auto is goed. Alles valt ineens op z'n plek en werkt met elkaar samen, het zijn meerdere dingen. Dan heb ik het over de temperaturen in de banden en de balans. We hebben erover gediscussieerd en wij zijn uit gekomen op een afstelling met weinig neerwaartse druk en een met meer neerwaartse druk."

Wolff vertelt dat Bottas op de afstelling met hogere neerwaartse druk rijdt en Hamilton op de afstelling met minder neerwaartse druk. "Onze lange runs waren heel erg goed en ik zou zeggen dat wij daar op hetzelfde niveau zitten als Red Bull. Dus ik denk dat wij nog een redelijk goede kans maken op een goed resultaat morgen."