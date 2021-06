FIA deelt milde straf uit aan Norris voor negeren rode vlag

Lando Norris hing een straf boven zijn hoofd na de kwalificatie. Door het negeren van de rode vlag, die was veroorzaakt door de crash van Antonio Giovinazzi in Q1, kwam er in beeld dat na de sessie de situatie met Norris zou worden bekeken.

Norris reed precies op dat moment richting start-finish, probeerde te vertragen toen hij contact had met het team, en reed alsnog door. Dit zorgde ervoor dat de Brit naar de stewards werd geroepen.

Na de meeting met de stewards is bekend geworden dat Norris een straf krijgt van 3 plaatsen op de grid. Hierdoor zal hij niet op P6 maar P9 starten, waardoor Perez, Tsunoda en Alonso profitieren en een plek opschuiven.