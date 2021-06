Verstappen: "Deze kwalificatie was gewoon shit!"

De kwalificatie in Azerbeidzjan werd onderbroken door vier rode vlaggen. Vier coureurs crashten tijdens de kwalificatie, waardoor er veel oponthoud was. Het was echter Max Verstappen die door de laatste rode vlag, door Yuki Tsunoda, zijn ronde moest afbreken en geen kans meer kreeg op de pole position.

Het heeft ervoor gezorgd dat Charles Leclerc de pole position heeft gepakt. Max Verstappen start vanaf de derde plaats, achter Lewis Hamilton, en voor Pierre Gasly.

Na afloop in gesprek met Johnny Herbert van F1TV liet de Red Bull Racing-coureur zijn gedachtes de vrije loop: "Wat een ontzettend shit kwalificatie. Het is wat het is, we hebben nog steeds de derde plek te pakken. We zijn goed teruggekomen na de derde vrije training toen ik crashte."

"We hebben een goede auto, die ook goed werkte, maar elke keer die shitzooi de hele tijd in Q3 heeft niet geholpen. Het is balen, maar deze dingen gebeuren op stratencircuits."

Banden sparen

Uiteraard wordt de suggestie gewekt dat Red Bull goed is in de races. Verstappen zegt dat hij hoopt op zijn banden te kunnen letten: "We hebben een sterke wagen en hopelijk kan ik morgen op mijn banden letten, goed managen en veel punten scoren."

"We doen zeker mee om de overwinning maar ik had graag verder naar voren gestaan. Er is nog veel om voor te racen morgen, onder andere met Hamilton. Je ziet vandaag wat er kan gebeuren in de kwalificatie, wie weet wat er morgen in de race gebeurt. Laten we eerst hopen op een goede start. Drie verschillende auto's in de top 3 is altijd goed om te zien."