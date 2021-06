Wolff praat toch met de pers en verwacht dramatische kwalificatie voor Mercedes

Toto Wolff wilde na de twee dramatische vrije trainingen niet met de pers praten. De reden hiervan lag aan het feit dat hij meteen met de engineers wilde overleggen waar Mercedes de fout in is gegaan en de enorme achterstand van meer dan 1 seconde heeft opgelopen ten opzichte van Red Bull Racing.

Underdog

Later op de avond sprak de Oostenrijker alsnog met de pers, en daar zei hij dat het Duitse team een dramatische kwalificatie tegemoet lijkt te zien. Druk Wolff zich hier weer in de positie van underdog of heeft hij gelijk?

Dat zal moeten blijken tijdens de kwalificatie van vanmiddag, maar Wolff heeft weinig hoop op een flinke verbetering, zo is op te maken uit zijn woorden: "We wisten van tevoren dat we het hier lastig zouden krijgen, omdat dit niet ons type circuit is. Net als in Monaco is het allemaal kort bochtenwerk"

"We zullen deze klap moeten incasseren en accepteren en ons best moeten doen om zoveel mogelijk punten te scoren. De race is pas zondag, maar de kwalificatie zal heel lastig gaan worden. We hebben een goede auto en ik hoop dat we zondag tijdens de race een inhaalrace kunnen neerzetten."

Red Bull

Wolff kon het ook niet laten om toch weer een sneer uit te delen richting Red Bull. De jaloezie om de flexibele achtervleugel blijft hem ook nu in Bakoe dwars zitten: "Red Bull is heel goed in het bochtenwerk, daarom zijn ze hier net als in Monaco goed voor de dag gekomen."

"Vervolgens hebben ze profijt van de rechte stukken op dit circuit, waarbij de achtervleugel hun extra snelheid geeft. Dan heb je een optimaal pakket tegen ons."