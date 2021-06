Leclerc: "McLaren verbergt ware snelheid"

Charles Leclerc had na de trainingen in Bakoe wel wat te melden. De Monegask crashte opnieuw in de bandenstapels, en brak daarbij zijn voorvleugel. Hij kon echter achteruit rijden en zijn weg richting de pits vervolgen. Daarover sprak de coureur, maar ook liet hij zich uit over het tempo van McLaren.

De Monegaskische coureur hoopt dat zijn crash in de bandenstapels. Leclerc hoopt dat dit zijn enige kostbare fout is van dit weekend, aangezien hij slechte herinneringen heeft aan die kwalificatiecrash in 2019, de laatste keer dat de Formule 1 in Baku.

Limieten getest

De crash vond plaats in bocht 15 en mogelijk had hij te relaxed de bocht aangevangen, zo zei Leclerc dat de training juist is om dit soort fouten te maken: "Ik voelde me eigenlijk best comfortabel in de auto vandaag, vooral bij het remmen misschien iets te comfortabel en ik pushte te veel toen ik op die bocht afkwam. Maar daar is de vrije training uiteindelijk voor, ik heb de limieten uitgetest ik zat toen in een goede snelle ronde."

Over het algemeen was het een fantastische dag voor Ferrari, want Leclerc eindigde op de vierde plaats tijdens de tweede training, twee tienden achter op teamgenoot Carlos Sainz, die slechts 0,128 seconden achter de benchmark van Sergio Perez eindigde.

Snelheid McLaren en Mercedes

Wat de Ferrari-coureur ook opviel was het tempo van McLaren. Hij suggereert dat het Britse team niet haar ware snelheid heeft laten zien: "Ik denk dat McLaren heel, heel snel is, maar ze hebben het om de een of andere reden niet laten zien. Ik heb het gevoel dat ze hier in Bakoe voor ons staan, dus we zullen moeten afwachten."

"Red Bull Racing en Mercedes zullen absoluut vooraan staan. Ik weet niet wat er met Mercedes is gebeurd, maar die staan in de kwalificatie gewoon vooraan. McLaren is onze belangrijkste concurrent en dat is ons gevecht voor dit weekend. We moeten ervoor zorgen dat we alles perfect doen, want ze maken dit jaar weinig fouten."