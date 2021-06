Max Verstappen droeg de schoenen van Sergio Perez, maar waarom?

Max Verstappen moest tijdens de eerste training in Bakoe een paar gele schoenen van Sergio Perez dragen terwijl zijn eigen schoenen nog onderweg waren naar de Bakoe. Een effen blauw paar, niet de Puma's die Verstappen normaal draagt, werd gebruikt tijdens de tweede vrije training.

Op de vraag of het lenen van een extra paar schoenen gevolgen had, zei Verstappen: "Het had natuurlijk geen invloed op de zaken. De maat was niet helemaal correct, maar het was prima."

Red Bull bevestigde dat de schoenen van de Nederlander op weg waren naar het circuit en dat ze voor de derde vrije training zouden moeten arriveren, eraan toevoegend dat de 'potentiële problemen' nihil waren omdat Verstappen en Perez dezelfde maat van schoen hebben.

Red Bull 1-2

Er waren duidelijk geen problemen, aangezien Verstappen de eerste training de snelste tijd reed voordat Perez en de Nederlander de snelste twee tijden in de tweede training neer wisten te zetten.