Bottas hint op F1-toekomst en verwacht snel onderhandelingen met Mercedes

Valtteri Bottas heeft onthuld dat hij geen gesprekken heeft gehad met Mercedes over een nieuw contract, maar dat hij verwacht dat dergelijke gesprekken snel zullen plaatsvinden. De huidige overeenkomsten tussen de Finse coureur en zijn Duitse team loopt na dit seizoen af, waardoor er weer volop gespeculeerd wordt over zijn toekomst.

Mercedes-junior George Russell wordt alom geprezen als een toekomstig coureur voor het Mercedes-fabrieksteam en dat zou zelfs ten koste kunnen gaan van Bottas, met 2022 mogelijk het jaar waarin de verandering plaatsvindt.

Focus op kampioenschap

Uiteindelijk weten we echter niet zeker hoe de zaken zullen verlopen en Bottas geeft toe dat er tot nu toe niet veel in dialoogvorm is gepraat met het team, hoewel hij verwacht dat dit de komende weken zal veranderen. In Azerbeidzjan zei hij: "We hebben het nog niet besproken, want dit is een behoorlijk veeleisend kampioenschap en we weten hoe belangrijk het is om in alle rust te kunnen werken. Het belangrijkste is om je te concentreren op je prestaties, dat is wat telt."

"Maar de tijd dat we gaan praten zal zeker komen. Omdat we binnenkort naar periode toegaan met double en triple headers zal de tijd snel gaan. Ik kan me dat natuurlijk voorstellen dat je in de komende maand moet beginnen te praten en ik weet uit eerdere ervaringen dat hoe eerder je dingen kunt regelen, hoe beter voor iedereen."

Pechvogel

Bottas kende dit jaar tot nu toe weer geen geluk, met uitvalbeurten en wisselende resultaten. Tijdens de Grand Prix van Monaco werd hij door een trieste manier gedwongen om zijn race te stoppen, door een vastgelopen wielmoer, terwijl hij met Max Verstappen in gevecht was om de zege. De Red Bull-coureur won uiteindelijk in het prinsdom.