Mercedes contracteert 13-jarige Chinees voor opleidingsprogramma

Mercedes heeft het 13-jarige Chinese karttalent Yuanpu Cui gecontracteerd voor hun opleidingsprogramma, wat de mogelijkheid vergroot dat hij op een dag de eerste Formule 1-coureur van het land wordt. Cui doet momenteel mee aan het CIK-FIA European Championship en racet al sinds zijn zesde in de karts.

Mercedes-adviseur Gwen Lagrue, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de coureurs, zei: "Yuanpu heeft zeker onze aandacht getrokken en heeft tot nu toe veel belofte getoond tijdens zijn kartcarrière. Hij is het beste karttalent uit China en er is nog geen Chinese F1-coureur geweest, dus we kijken ernaar uit om te zien hoe Yuanpu vordert en hem te helpen hogerop te komen."

Gesteund door Mercedes zal Cui dit jaar blijven racen in OK Junior-categorieën. Het programma, waarin Pascal Wehrlein, Esteban Ocon en George Russell allemaal groot zijn geworden op weg naar de F1, heeft momenteel vijf leden in karting en junior series.

Cui is de derde fabriekscoureur van Kart Republic die door Mercedes is opgenomen in hun opleidingsprogramma, naast Alex Powell en Andrea Kimi Antonelli. Frederik Vesti racet in de Formule 3 en Paul Aron in Formula Regional European Championship als leden van het juniorenteam van de wereldkampioen.

Chinezen in de F1

Ma Qing Hua blijft de enige Chinese coureur die tijdens de training aan een Formule 1-raceweekend heeft deelgenomen. De Chinese Guanyu Zhou, die deel uitmaakt van de opleiding van Alpine, leidt het Formule 2-kampioenschap.

De Nederlandse Chinees Ho-Pin Tung was in het verleden ook actief in de F1 maar vooral als testcoureur of reservecoureur.