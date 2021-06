Mercedes-baas Toto Wolff: "Wordt lastig in Bakoe, maar vastberaden om terug te slaan"

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat het komend weekend wederom lastig kan worden voor Mercedes tijdens de Grand Prix van Bakoe in Azerbeijdzjan. Toch heeft het team behoorlijk wat geleerd in Monaco en zou iedereen weer met de neuzen in dezelfde richting slaan: vastberaden om terug te slaan.

Wolff: "Hoewel het een heel ander circuit is dan Monaco, verwachten wij dat het wel lastig kan worden voor ons aangezien het circuit niet erg past bij de karakteristieken van de W12."

Volgens Wolff is Red Bull het team dat als favoriet moet worden gezien voor de winst in Bakoe. Ook wijst hij op de vorderingen die Ferrari en McLaren hebben gemaakt.

Wolff: "Voor ons is het belangrijkste dat wij de kansen grijpen als die zich voordoen op dit soort type circuits die niet erg passen bij onze auto. Als er momenten zich voordoen dan moeten wij zoveel mogelijk punten pakken en kansen grijpen."

Hij vervolgt: "Wij staan dus voor wederom een grote uitdaging op een stratencircuit en na het resultaat van de vorige Grand Prix zijn wij meer dan vastberaden om zelfs proberen terug te slaan in Bakoe."