Toto Wolff: "Respect voor Christian Horner"

De heren Christian Horner en Toto Wolff kunnen het allebei al weken niet laten om elke microfoon die zij treffen vol te blaffen met allerlei beweringen over elkaars coureurs en teams.

Psychologische oorlogsvoerig

Daarbij is de psychologische oorlogsvoering niet van de lucht: de speldenprikjes over en weer lijken heviger aanwezig dan ooit tevoren in de F1.

Respect

En toch heeft Mercedes-teambaas het grootste respect voor de Red Bull-teambaas. Toto Wolff: "Ik heb respect voor de persoon Christian Horner."

Bekend concept

Het is een bekend concept: Maak jouw tegenstander ontzettend groot, zodat je zelf nóg groter bent als je die opponent verslaat.

Lofzang

Toto Wolff begint zijn lofzang over zijn grote concurrent aan de pitmuur: "Ik denk dat het werk dat Christian heeft verricht heel erg goed is. Hij was de jongste teambaas die een wereldkampioenschap wist te winnen, en dat wist hij vier keer achter elkaar voor elkaar te krijgen."

Sterkte opponent

Wolff gaat verder: "Het team (Red Bull, red.) is altijd onze sterkste opponent geweest en om die reden knokken we zonder handschoenen op de baan voor elke milimeter of om politiek voordeel. Maar ik heb respect voor de persoon."