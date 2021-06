Aston Martin gaat met geld smijten: "We gaan nieuwe windtunnel bouwen, ondanks verbod vanaf 2030"

Aston Martin gaat door met de bouw van hun nieuwe windtunnel, ondanks dat ze tegen 2030 niet meer zullen worden toegestaan. Eerder in mei werd bekend dat 8 van de huidige 10 Formule 1-teams voorstander zijn van het afschaffen van het gebruik van windtunnels in de sport.

De tijd die in de windtunnel wordt doorgebracht, wordt steeds kostbaarder met teams die nu beperkt zijn in hoeveel tijd ze daar doorbrengen, afhankelijk van hoe goed ze presteren in het constructeurkampioenschap. Hoe hoger een team finisht, hoe minder tijd ze krijgen om hun auto daar te ontwikkelen.

Onderscheidende factor

Er is echter een wens van een meerderheid van de Formule 1-teams om windtunnels volledig af te schaffen, maar ondanks dat is Aston Martin bereid om hun middelen te besteden aan een gloednieuwe, die op dit moment ontworpen wordt.

"We zijn momenteel plannen aan het maken om een ​​tunnel te bouwen", zei Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer. "Aerodynamica is nog steeds een grote onderscheidende factor in onze sport en het hebben van een eigen windtunnel is voordelig, of het niet hebben van een eigen tunnel kan nadelig zijn. Misschien is dat de juiste manier om het te zeggen."

"Dus op dit moment overwegen we serieus de bouw van een nieuwe windtunnel en we zullen er waarschijnlijk binnenkort mee beginnen."

"Tot aan 2030 is er nog een behoorlijke periode om gebruik te maken van een nieuwe windtunnel. We zitten nu in 2021, dus stel dat we tegen het midden van 2023 onze nieuwe windtunnel in gebruik hebben, is er nog zes en een half jaar om hem te gebruiken. Dat zou de moeite waard zijn."