Max Verstappen blikt terug op sterke seizoensstart: "Wij maakten het minste aantal foutjes"

Sinds zijn winst in de Grand Prix van Monaco voert Max Verstappen het rijderskampioenschap aan. De Red Bull Racing-coureur was maandagavond te gast in het programma Sport und Talk op de Oostenrijkse zender Servus TV waar hij terugblikte op zijn succesvolle seizoenstart.

Na vijf races is Verstappen de voorlopig beste coureur: zijn naam prijkt bovenaan het klassement voor coureurs terwijl Red Bull de leiding in het klassement overnam van Mercedes. De zegetocht van Verstappen in Monte Carlo betekende een mokerslag voor het team van Mercedes en Lewis Hamilton.

"Winst Monaco geweldig, nu ook Bakoe winnen"

Max Verstappen: “Dat is natuurlijk mooi, maar het is een lang seizoen. Het was voor het hele team een super weekend. De eerste races van 2021 gingen goed, maar er zijn nog veel races die we ook willen winnen. De winst in Monaco was natuurlijk geweldig en om nu eerste te staan, is ook super, maar komend weekend staat Bakoe op het programma en daar moeten we ook zien te winnen."

Terugblikkend op de Grand Prix van Monaco is Verstappen tevreden. Max Verstappen: “Het hele weekend in Monaco liep super. Eerdere jaren ging het niet zo goed in Monaco, met eigen foutjes en weinig geluk. We hebben Monaco gewonnen en leiden zowel het rijderskampioenschap als dat voor de constructeurs, dat is erg belangrijk.”

Zelfvertrouwen is essentieel

Tijdens de TV-uitzending komt ter sprake wat Max Verstappen heeft kunnen helpen om op de positie te komen waar hij nu staat als leider in het WK. “Ik denk zelfvertrouwen. Dat heb ik niet alleen nu in de Formule 1, maar mijn hele carrière al gehad. Ik weet wat ik elk weekend moet doen. Soms gaat dat beter dan anders, maar over het algemeen gaat het volgens mij niet slecht.”

De 23-jarige coureur uit Limburg is in een hevige titelstrijd verwikkeld met zijn grote concurrent Lewis Hamilton van Mercedes. De presentator is benieuwd hoe de verhoudingen tussen Verstappen en Hamilton nu zijn.

'Gave' gevechten op de baan met Lewis

Verstappen antwoordt: “Prima, wij gaan heel normaal met elkaar om. Wij hebben gave gevechten gehad op de baan en hopelijk blijft dat het hele jaar zo. Mercedes is nog steeds heel sterk op de normale circuits. In andere jaren waren we het eerste gedeelte van het seizoen te langzaam en richting het eind van het seizoen op snelheid. Dit jaar was onze start van het jaar veel beter en competitiever, met het hele pakket. We maken een goede kans.”

Tijdens het gesprek wordt er uitgebreider teruggeblikt op de eerste vijf races van 2021, Verstappen wist daarvan twee overwinningen binnen te slepen, alle andere races eindige hij op de tweede plaats. Het levert hem dus de voorlopige leiding in het kampioenschap op. Verstappen analyseert zijn seizoensstart en ziet wat verbeterpunten.

Max Verstappen: “We hadden het een paar keer iets beter kunnen doen. In Bahrein hadden we moeten winnen. Imola was goed. In Portugal en Spanje was Mercedes iets sneller. Maar wij staan eerste. Iedereen maakt fouten en volgens mij hebben wij dit jaar tot nu toe de minste foutjes gemaakt.”

Tijd voor méér successen in Bakoe

Komend weekend staat in Azerbeijdzjan de Grand Prix van Bakoe op het programma. Een race die Max Verstappen nog niet erg goed gezind was tot op heden; tijd om dat te veranderen, zegt Verstappen.

“Tot op heden hebben wij niet veel geluk gehad in Bakoe, maar dat was net zo in Monaco. Dus misschien wordt het dit jaar een goede race. We zullen zien hoe we daar presteren."

"Mercedes zal er weer bij zitten"

Daarna reist het circus af naar Paul Ricard voor de Fransse Grand Prix. Verstappen: "Het circuit Paul Ricard is niet eenvoudig: vanwege de vele lange bochten is het lastig daar een goede afstelling te vinden. Ik zie het positief in, maar weet zeker dat Mercedes erbij zal zitten.”

In Oostenrijk volgen twee races achter elkaar op de Red Bull Ring, zoals ook vorig seizoen een 'double header' werd georganiseerd op de thuisgrond voor het team van Max Verstappen.

Oranjelegioen helpt mij altijd enorm

Zoals wij vandaag beschreven mogen daar weer fans bij aanwezig zijn en zullen de meeste covid-maatregelen dan niet meer gelden. Goed nieuws voor Max Verstappen die in Oostenrijk inmiddels traditiegetrouw kan rekenen op de massale opkomst van het oranje legioen dat hem naar de overwinning zal willen brullen.

"Het oranje legioen heeft mij altijd vooruitgeholpen, ook tijdens de twee races die ik daar gewonnen heb. De laatste keer in 2019 was super, met een inhaalactie voor de winst in de één-na-laatste ronde. In Monaco waren er alweer wat fans, maar als er in Oostenrijk weer veel fans bij de races aanwezig zijn, is dat voor de sfeer natuurlijk geweldig", besluit Verstappen in gesprek met de Oostenrijkse TV.