Volle tribunes op Zandvoort tijdens DutchGP zijn steeds aannemelijker

Goed nieuws voor de trotse bezitters van kaartjes voor de DutchGP op Zandvoort. De organisatie van de Formule 1 race in de duinen heeft steeds meer vertrouwen dat de race georganiseerd kan worden met vol bepakte tribunes en uitzinnige oranjefans voor Max Verstappen.

Demissionair minister Hugo de Jonge zei in WNL Op Zondag dat hij er vanuit gaat dat de meeste maatregelen op 1 september kunnen vervallen omdat de meeste volwassenen dan gevaccineerd kunnen zijn.

Als dat zo is dan zou Zandvoort geen strobreed in de weg gelegd kunnen worden om dagelijks 105.000 toeschouwers toe te laten op het circuit. De Grand Prix op Zandvoort wordt gereden op 3, 4 en 5 september.

Jan Lammers is de sportief directeur van de Grote Prijs van Nederland en zegt tegen persbureau ANP: "Het gaat om de cijfers en de feiten. De overheid heeft die nodig om te kunnen versoepelen en dat is voor ons niet anders. Feit is dat Koningsdag de coronacijfers niet heeft verergerd. Dat is hoopvol. De ontwikkelingen gaan de goede kant op, we leren van de ervaringen van andere evenementen."

Toch is dat alles niet helemaal zeker, maar begin juli hoopt Lammers met meer stelligheid te kunnen melden dat het publiek toegelaten mag worden op Circuit park Zandvoort. Tegen die tijd moet de opbouw van de tribunes beginnen op Zandvoort.

'Go of no-go'

Lammer legt uit: "Voor de normale opbouw hebben we twee maanden nodig. In de eerste week van juli moeten we dus weten of het een 'go' of een 'no-go' wordt. Al zit daar natuurlijk ook nog wel een variant tussen. De tijd komt gunstig naar ons toe. Als je ziet wat er deze maand is veranderd, dan stemt dat hoopvol voor de komende maand. Alle informatie komt als confetti op ons af. We verzamelen al die informatie en ontwikkelingen."

Voorwaarden

Er is nog weinig duidelijk over de voorwaarden waaronder F1-publiek op het circuit toegelaten mag worden. Er wordt veel gesproken over het zogenoemde vaccinatiebewijs of het tonen van een negatieve coronatest.

Lammers kan daarover nog niet veel zeggen: "We gaan nu geen dingen regelen die we nog niet kunnen regelen. Over een week kan alles weer anders zijn. We volgen alle ontwikkelingen heel nauwgezet. Het belangrijkste is dat het coronavirus langzaam uit de samenleving verdwijnt."

Oranjefans maken het verschil

Het oorspronkelijke plan was dat de Formule 1 na 35 jaar van afwezigheid zou terugkeren in 2020, maar dat ging vanwege de covid crisis niet door. De race werd afgelast en de organisatie bleef altijd aandringen op het organiseren van een race met publiek.

Ook de Formule 1 zou wereldwijd hebben gezien hoe de oranje legioenen de sfeer op de circuits verhoogden. De bobo's en beslissers in de Formule 1 zouden ook dromen van een Zandvoort dat bepakt is met oranje-fans, die niet zozeer voor het team van McLaren alleen zouden willen juichen. Ook Lammers benadrukt nog maar eens dat de aanwezigheid van publiek "van het allergrootste belang" is.