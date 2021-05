Marko ziet zich voor de zoveelste keer genoodzaakt: "Kvyat hoeft niet te rekenen op terugkeer

Daniil Kvyat hoeft niet te rekenen op een terugkeer in een van de bolides van Red Bull of AlphaTauri. De geruchten van een terugkeer van Kvyat steken voor de zoveelste keer de kop op, en dus ziet Helmut Marko zich weer eens genoodzaakt te benadrukken dat de Russische coureur echt passé is voor Red Bull.

"Absoluut niet", reageert de 79-jarige Oostenrijker als hem weer eens wordt gevraagd of Kvyat nog een kans maakt in de gelederen van Red Bull.

Kvyat heeft bijrolletje bij Alpine

Marko vervolgt: "Wij zijn geconcentreerd op ons werk met onze huidige coureurs en bovendien heeft hij ook contact met Alpine."

Onlangs tekende de Russische coureur als reserverijder voor dat team. Ook lijkt Marko de hoop van Pierre Gasly weg te nemen op een terugkeer bij het topteam van Red Bull.

In gesprek met Forme1.de zegt Marko: "Zover ik mij kan herinneren heeft Gasly een contract voor twee jaar bij Red Bull of AlpaTauri. Maar zoals ik zei zijn wij nu helemaal niet bezig met onze bezetting qua coureurs. Wij gaan daar pas na de zomervakantie over nadenken en zullen dan een besluit nemen."

Over Sergio Perez als tweede coureur naast Max Verstappen zegt de Oostenrijker: "Het positieve is dat Perez presteert tijdens de races."

Hij vervolgt: "Soms presteert hij zelfs op het niveau van Max Verstappen. We moeten met Sergio echter nog wel wat extra's zien te vinden tijdens de kwalificaties. Op dat vlak verwachten wij nog wel verbetering."

Perez heeft alleen een contract voor dit seizoen. Marko maakt de onderhandelingsruimte krap voor Perez, door te zeggen: "Wij zijn een zeer populaire bestemming in de markt voor coureurs, dus ik denk dat iedereen bereid is om te onderhandelen totdat zij een kans hebben om met ons te praten."

The Hulk

Volgens geruchten is Nico Hulkenberg een outsider die hoog op het lijstje zou staan bij Red Bull Racing.

Marko reageert: "Hij doet het heel goed bij Servus TV op het moment. De kijkcijfers zijn enorm goed. Hij is de reservecoureur bij zowel Aston Martin en Mercedes dus hij moet sowieso in vorm blijven", zo spreekt Marko in verhullende taal over de voormalige F1-coureur die het tegenwoordig dus ook op TV goed doet als commentator.