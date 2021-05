Zorgen om Yuki Tsunoda: "We gaan hem verhuizen naar Italië"

Yuki Tsunoda debuteerde dit jaar in de Formule 1. De Japanner zorgde voor hoge verwachtingen, zeker vanwege zijn goede optreden tijdens de wintertest in Bahrein. Hij overtrof daarna meteen alle verwachtingen door in zijn eerste race van dit jaar, in Bahrein, meteen punten te scoren.

De races die daarna volgden waren echter minder indrukwekkend, waarbij hij ook regelmatig vol frustratie te horen is richting zijn team over de boordradio.

Supervisie Franz Tost

Reden tot zorgen bij Helmut Marko. De Oostenrijker heeft daardoor het besluit genomen om de coureur van AlphaTauri naar Italië te verhuizen voor persoonlijke coaching van Franz Tost.

In gesprek met formel1.de zegt Marko: "We hebben besloten om Yuki naar Italië te verhuizen, waar hij onder de persoonlijke supervisie van Franz Tost zal staan. Hier zal hij leren om zich te concentreren en wennen aan het leef- en werkschema van een topsporter. Dus veel trainen, karten en technisch werk in de fabriek om de data te leren lezen."

Zelfvertrouwen verloren

Terugkijkend op Tsunoda's eerste vijf races van het seizoen, ziet de Oostenrijker een veelbelovende start gevolgd door een verlies van zelfvertrouwen door de coureur: "Zijn ontwikkeling is zeker niet positief geweest. Zijn zelfvertrouwen kreeg een deuk na meerdere incidenten, en daarom hebben we besloten hem vanuit Engeland naar Italië te halen."

"De verhuizing is niet alleen bedoeld om hem beter onder controle te krijgen, maar ook om hem een ​​sterker gevoel van veiligheid te geven. Zijn potentieel is er nog steeds, dat is niet zomaar verdwenen."