Ferrari geeft Leclerc nieuwe versnellingsbak voor Azerbeidzjan

Charles Leclerc krijgt voor de volgende race een nieuwe versnellingsbak in zijn auto, waarbij Ferrari uit voorzorg besluit deze te vervangen. De Monegask claimde de pole position tijdens zijn thuisrace, maar crashte na zijn eerste tijd in Q3 tijdens zijn laatste run.

Het Italiaanse team besloot zijn versnellingsbak niet te vervangen omdat hij daarmee een gridstraf van vijf plaatsen zou krijgen en uit hun beoordelingen bleek dat de bak nog steeds werkte. Uiteindelijk kon hij de race nooit starten, omdat de schade van de crash te groot was. Ferrari meldde echter dat niet de versnellingsbak het begeven had, maar de linker aandrijfas.

"Zodra ik het probleem voelde, zei ik dat er een probleem is met de versnellingsbak, maar het kwam eigenlijk niet van de versnellingsbak. Het leek erop dat het iets anders was. We moeten het nog steeds controleren. Ik ben er vrij zeker van dat het verband hield met mijn crash tijdens de kwalificatie, maar we zullen proberen te begrijpen waar het precies vandaan komt."

Nieuwe versnellingsbak

Ondanks dat uit de onderzoeken bleek dat de versnellingsbak niet het probleem was, zal het team deze toch gaan vervangen, aldus Corriere dello Sport. Dat kunnen het doen zonder een straf te krijgen, want hoewel het de vereiste zes races niet heeft voltooid, is het niet starten van de race in Monaco technisch gezien een uitvalbeurt, waardoor de versnellingsbak zonder straf kan worden vervangen.