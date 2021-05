F1 reageert op kritiek tv-beelden Monaco: "Daar hadden we niets over te zeggen"

De Formule 1 heeft gereageerd op de kritiek op de live uitzending van de Grand Prix van Monaco afgelopen zondag. Tijdens de 'optocht' was een duidelijk hoogtepunt te zien toen Sebastian Vettel en Pierre Gasly met vol gas de heuvel op gingen langs de beroemde terrassen van Beau Rivage.

Maar net toen de actie zich ontvouwde, schakelde de tv-regisseur op onverklaarbare wijze weg naar een afbeelding van Lance Stroll en een herhaling van hem die over de kerbstones sprong.

Fans waren vernietigend op social media over de uitzending, maar terwijl de Formule 1 bij elke andere race de wereldwijde televisiefeed controleert, is het de Automobile Club de Monaco (ACM) die elk jaar de leiding heeft in Monaco.

De ACM besteedt het werk uit aan de omroep TMC in Monaco. "De ACM had de volledige controle over de uitzending", bevestigde een woordvoerder van het Formule 1-management toen hem werd gevraagd naar de slechte berichtgeving in Monaco. "We hadden niets te zeggen over het camerawerk, maar we zullen natuurlijk aan hen verslag uitbrengen."