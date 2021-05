Mercedes sust in slaap: "Nieuwe regels van 2022 geeft ons nieuwe motivatie"

Mercedes is volledig gemotiveerd om zijn totale overheersing van het 'power unit'-tijdperk sinds 2014, door te zetten naar de geheel nieuwe periode die vanaf 2022 van start zal gaan met nieuwe reglementen. Teambaas en mede-eigenaar Toto Wolff gaf toe dat torenhoge motivatie altijd moeilijk is voor een team dat zo succesvol is als Mercedes.

"Dat zie je ook in andere sporten", vertelde hij aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Je moet je blijven afvragen wat het nieuwe doel zal zijn. Voor ons is het antwoord simpel: de regelgeving verandert en dat helpt ons enorm op dat gebied. We willen bewijzen dat we ook niet kunnen worden tegengehouden door deze veranderingen."

Mercedes levert prestaties in

De Formule 1 heeft belangrijke wijzigingen aangebracht in de aerodynamische regels voor 2021, en de 'low rake'-teams onder leiding van Mercedes werden het meest getroffen. Wolff zegt hierover: "Ik begrijp dat de eigenaren van de Formule 1 altijd op zoek zijn naar een manier om het kampioenschap zo competitief mogelijk te maken."

"Het is niet goed voor de sport als een team of een coureur jarenlang de sport domineert. Maar in 2017 en 2019 bleven we titels winnen. Voor dit jaar was er weer een verandering, met als doel de volgorde te wijzigen. Het kostte ons veel prestaties, vooral in verhouding tot de andere teams", voegde de Oostenrijker toe.

Strijd met Verstappen

Volgens Wolff kostte de wijziging Mercedes ongeveer vijf of zelfs meer tienden van een seconde per ronde. "Dat is een feit", hield hij vol, terwijl hij ook toegaf dat de hevige titelstrijd met Red Bull Racing en Max Verstappen nieuwe interesse wekt. "Het mooiste zou zijn als het wereldkampioenschap in de laatste race met een verschil van één punt wordt beslist."