Herrie in de tent bij Mercedes - voorlopig geen nieuw contract voor Hamilton na botte uitspraken

Met de zege in Monaco van Max Verstappen en Red Bull Racing komt er steeds meer naar buiten over de interne situatie bij Mercedes. Het rommelt intern tussen zowel Valtteri Bottas en Toto Wolff, maar inmiddels ook tussen Wolff en Lewis Hamilton.

Dat heeft alles te maken met het dramatische weekend dat het Duitse team kende in Monaco, waarbij de resultaten zeer slecht waren.

Nieuw contract 2022

Het contract tussen Lewis Hamilton en Mercedes kwam begin dit jaar pas tot stand. De onderhandelingen duurde lang en daar waren zowel team als coureur niet blij mee. Afgesproken werd dat dit jaar meer vaart in die onderhandelingen zou zitten. Dat bleek de afgelopen weken zo te zijn, want de gesprekken over het verlengen van het contract waren al in volle gang.

Tot afgelopen weekend roet in het eten gooide. Volgens motorsport.com zijn de onderhandelingen tijdelijk gestopt door Mercedes, maar krijgt Toto Wolff tot half juni de tijd om een nieuw contract overeen te komen met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Hamilton geeft Mercedes de schuld

Lewis Hamilton kende een teleurstellende kwalificatie waarna tijdens een briefing met de technici van het team harde woorden over de tafel vlogen. Toto Wolff was ook aanwezig bij de bijeenkomst en er werd besloten om enkele wijzigingen aan te brengen aan de voorkant van de W12. De aangebrachte wijzigingen pasten niet bij de rijstijl van Hamilton, waardoor hij niet makkelijker de wagen kon besturen.

In de media vertelde de 36-jarige coureur dat niet beter had kunnen presteren omdat Mercedes hem geen competitieve auto had gegeven. Die uitspraken werden niet goed ontvangen door het team uit Brackley, vooral omdat Hamilton in goede tijden altijd zegt 'we winnen en verliezen samen'. Bovendien was de afstelling en configuratie van de auto van Bottas precies hetzelfde.

Volgens experts in de paddock zijn er duidelijk zichtbare scheuren in de relatie tussen Hamilton en Mercedes. Vanwege het slechte weekend in Monaco is het zeer twijfelachtig of er op korte termijn sprake is van contractverlenging. In feite hadden de handtekeningen vóór de Grand Prix van Azerbeidzjan op papier moeten staan.

Salaris en afscheid

Mercedes wilde snel handelen en alles leek erop te wijzen dat Hamilton een nieuwe eenjarige deal zou tekenen, plus de optie van een tweede seizoen, waarop beide partijen hun akkoord zouden moeten geven. Er was al een afspraak over een salaris van 30 miljoen euro per jaar. Het enige waarover nog moest worden onderhandeld, was de actieve rol van Hamilton en het werk voor Mercedes op het moment dat hij afscheid neemt van de Formule 1.

De liefde lijkt een tijdje te zijn afgekoeld. Wolff heeft van Mercedes tot half juni de tijd gekregen om de deal af te ronden, maar die deadline nadert snel.