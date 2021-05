F1-expert Surer: "Pole position van Ferrari was eenmalig"

Het is onwaarschijnlijk dat Ferrari zijn pole position en potentiele snelheid om een race te winnen, zal herhalen op andere Grands Prix in 2021. Dat is de mening van voormalig F1-coureur en nu Duitstalige tv-expert Marc Surer, die de snelheid van Charles Leclerc en Carlos Sainz in Monaco toeschrijft aan een 'geweldige wielophanging'.

"Van alle auto's reed de Ferrari beter dan wie dan ook over de kerbstones. Dat is in ieder geval een goed teken voor het Italiaanse team. Als de auto stuitert, kun je niet accelereren, maar als een auto direct kalm is nadat hij over de kerbstones is gereden, kun je hem weer volle kracht trappen. Ik denk dat dit een enorm voordeel was in Monaco en dat het ook goed voor Leclerc en Sainz zal zijn in Baku", zo zegt Surer tegen sport1.de.

Typisch Monaco

Surer denkt dat Ferrari dit jaar het voordeel van het springen over de kerbstones op andere circuits zal behouden, maar bagatelliseert de kans op meer pole positions en daarmee dus ook de winnende snelheid.

"Dat ze in staat waren om de twee beste teams te verslaan, was volgens mij typisch Monaco", zei de Zwitser. "Ik kan me niet voorstellen dat het zo zal zijn op de andere circuits, maar ik denk dat de derde plaats waar ze naar op zoek waren absoluut mogelijk is. Daar zullen ze met McLaren voor moeten vechten, maar eigenlijk denk ik dat het binnen hun mogelijkheden ligt."

Surer zei dat Alfa Romeo ook profiteerde van een boost in Monaco 'omdat ze een Ferrari-achterkant hebben'.