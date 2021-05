Williams: "Wij willen Russell graag contract voor meerdere jaren geven"

Williams bereidt zich voor om George Russell een meerjarig F1-contract te geven, iets waar de coureur zelf naar hunkert. Williams-CEO Jost Capito zou George Russell graag aan een nieuw contact voor de lange termijn willen geven , maar accepteert dat elke beslissing over zijn Formule 1-toekomst bij Mercedes ligt.

De huidige deal van Russell met Williams loopt af aan het einde van het seizoen 2021 en de Brit is in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes voor 2022 na zijn indrukwekkende optreden sinds hij zijn F1-debuut maakte in 2019.

Norris, Leclerc en Verstappen

Lando Norris heeft zich aangesloten bij Charles Leclerc van Ferrari en Max Verstappen van Red Bull. De drie coureurs hebben zichzelf langer verbonden aan hun huidige teams, waardoor Russell één van de weinige jonge coureurs is die niet zeker is waar zijn toekomst ligt.

Op zoek naar stabiliteit

Voorafgaand aan het weekend in Monaco benadrukte Russell dat hij graag wil dat zijn volgende F1-contract een meerjarige deal wordt, ongeacht bij welk team dat is: "De positie waarin ik me momenteel bevind, als zodanig dat ik volgend jaar overal kan tekenen, is een goede positie om in te verkeren."

"Ik denk dat stabiliteit en een lang contract belangrijk zijn. Ik denk dat je dit jaar goed kunt zien hoe moeilijk het is om je aan te passen aan een nieuw team. Ik denk dat waar ik ook zal rijden volgend jaar, ik zou willen dat het in ieder geval voor een paar jaar is, omdat ik denk dat het zo belangrijk is om die consistentie te hebben om te groeien en vooruitgang te boeken."

Niet laten gaan

Op de vraag of Williams bereid zou zijn Russell een langetermijndeal aan te bieden, antwoordde Capito: "Natuurlijk. Hij doet geweldig werk, hij is een fantastische coureur, we hebben een heel goede relatie opgebouwd en ik denk dat hij ook voor onze toekomst heel goed bij Williams zou passen. Hij gelooft ook in onze toekomst en misschien een kans om hem te houden."

"Ik denk dat je weet dat George al vele jaren Mercedes-coureur is, dus ik denk niet dat ze hem zullen laten gaan. We zullen wel zien. We hebben nog genoeg tijd om over coureurs te praten."