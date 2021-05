Vanwege het feit dat de huidige generatie Formule 1-wagens dusdanig breed zijn en het stratencircuit van Monaco erg smal is, zien we in de afgelopen paar jaren weinig inhaalmanoeuvres tijdens de race. De enige manier om langs iemand te komen is wegens een slimme strategie of tijdens de start, en dat is precies wat Kimi Raikkonen deed.

In onderstaande video is te zien hoe de Fin - die afgelopen zondag alweer zijn achttiende Grand Prix van Monaco reed - met ietwat wielspin van zijn plek kwam. Hierna pakte hij slim de binnenbocht ten opzichte van een voorzichtige Daniel Ricciardo die niet instuurde naar de apex van Saint Dévote. Hierdoor kon hij eerder op zijn gas ten opzichte van de goedlachse Australiër en kon daarmee langs hem accelereren.