Russische F1-commentator: "Valtteri Bottas terug naar Williams, George Russell twee jaar naar Mercedes"

Volgens een TV-commentator uit Rusland is het "zo goed als zeker": George Russell zal het stoeltje van Valtteri Bottas overnemen. De sfeer zal vandaag toch al niet zo opperbest zijn op het hoofdkantoor van Mercedes in Brackley, na de mokerslag die gisteren werd uitgedeeld aan Mercedes tijdens de Grand Prix van Monaco.

Nu zelfs Lando Norris hoger staat in de WK-stand voor coureurs, zal Valtteri Bottas van Toto Wolff te horen krijgt waar het gat van de deur is. Dat beweert Alexey Popov van de Russische TV.

De Grand Prix van Monaco werd op glorieuze wijze gewonnen door Max Verstappen, Bottas viel uit nadat zijn team een wiel niet los kreeg tijdens een pitstop. De Russische commentator Alexey Popov van 'Match TV' vertelde tijdens de uitzending dat Bottas zijn langste tijd heeft gehad bij Mercedes. Na dit seizoen zou hij terug naar Williams gaan, terwijl Russell zijn stoeltje bij Mercedes overneemt.

'Bronnen'

Alexey Popov: "Ik zal niet mijn bronnen onthullen, maar er is altijd wel veel van dit soort gepraat in de paddock in Monaco. Mij is verteld dat Russell naar Mercedes overstapt voor minimaal twee jaar gaat maken, en dan komt hij niet in Hamilton's plaats."

"Het is al zo goed als zeker rond", zo stelt Popov op de Russische TV.

Even na dat betoog zegt de Rus: "Dat is mijn gok."

"Zo goed als zeker"

Even daarna klinkt hij toch weer wat zekerder van zijn zaak: "Maar het feit is dat Russell in de Mercedes zal komen, dat is zo goed als zeker."

Popov heeft nog meer theorieën en mogelijke feiten opgedaan in het prinsdom. Zo weet hij met een aan zekerheid grenzende stelligheid te verkondigen: Bottas wordt geen wereldkampioen dit jaar.

Popov meent dat Valtteri Bottas zijn hoop om mee te strijden om het wereldkampioenschap in 2021 definitief moet hebben verloren in Monaco.

Popov: "Hij valt hopeloos ver achter op Verstappen en Hamilton, nu al. Hij ligt compleet uit het titelgevecht. Zelfs Norris staat nu voor hem", aldus de Rus.