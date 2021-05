Ferrari-baas Mattia Binotto gokte, verloor én zag Carlos Sainz op het podium in Monte Carlo

Er zal ook in Maranello nog lang nagepraat worden over de Grand Prix van Monaco. Charles Leclerc verloor de gok van het team om zijn versnellingsbak niet geheel te verwisselen na dienst crash tijdens de kwalificatie.

Volgens teambaas Mattia Binotto is er echter geen sprake van een gok, omdat het euvel waardoor Leclerc uiteindelijk niet kon deelnemen aan de race bleek te zitten in de aandrijfas aan de linkerkant van de auto, terwijl Leclerc zijn bolide aan de rechterkant beschadigde met zijn crash.

Pole position

Leclerc wist pole position te trainen, maar crashte in de haven van Monte Carlo. Het team moest een keuze maken of er bepaalde onderdelen wel of niet vervangen zouden worden, een verwisseling van de versnellingsbak zou sowieso een grid-penalty opleveren. Het team deed onderzoek aan de Ferrari en concludeerde dat de versnellingsbak niet vernieuwd hoefde te worden.

Geen gok, zegt Binotto

Mattia Binotto meent dat het probleem uiteindelijk helemaal niet met de crash van doen zou hebben gehad. Binotto: "Er was dus geen gok wat betreft de versnellingsbak en wij hebben er het volste vertrouwen in dat de versnellingsbox het zou doen tijdens de race, maar wat er gebeurd is vraagt om een verklaring. Wij moeten volledig begrijpen wat er gebeurd is."

"Het probleem was met de aandrijfas die in de hub gaat aan de linkerkant van de auto. Dus er was geen probleem met de versnellingsbak. Die was gisteravond geïnspecteerd en geopend, maar op een of andere manier denk ik dat de versnellingsbak okay was voor de race. Dus, het probleem was juist aan de andere kant van de auto. Het is niet ondenkbaar dat het helemaal niets met de crash van doen heeft gehad. Wij moeten dat goed gaan onderzoeken en begrijpen en analyseren, maar wij hebben geen probleem."

Verdriet van Leclerc

Leclerc ontdekte dat de mankementen aan zijn Ferrari zo groot waren dat hij zijn weg niet kon vervolgen en de startgrid nooit haalde. Hij parkeerde zijn scharlaken rode bolide in de garage, maar zijn monteurs konden geen wonderen verrichten: ook vanuit de pitstraat starten bleek onhaalbare kaart.

Of het nu een gok was of niet: het pakte verkeerd uit in het prinsdom van Monte Carlo. Carlos Sainz toonde dat het met de snelheid van de Ferrari wel goed zat, hij werd tweede achter Max Verstappen.

Het geluk van Sainz en de eenheid van het team

Binotto was goed te spreken over de prestatie van Sainz en zijn team. "Er is veel positiefs uit dit weekend te halen voor ons. Het was voor hem geweldig, voor het team geweldig. De prestaties van ons team over het hele weekend zijn heel positief. Het was ook mooi om Charles onder het podium te zien om samen met het team te vieren voor Carlos. Het toont dat wij allemaal verengd zijn als een team, met het teamverband bij ons zit het wel goed. Natuurlijk was Charles teleurgesteld, maar hij vierde toch met Carlos en het team."