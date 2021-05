Emotionele Norris na derde plek GP Monaco: "Het is werkelijk waar een droom die uitkomt"

Lando Norris kent tot nu toe een erg goed seizoen. Op de straten van Monte Carlo wist de jonge Brit zijn tweede podium van het seizoen te scoren. Dit is tevens zijn derde podium van zijn Formule 1-carrière. Tegenover David Coulthard vertelde Norris het volgende.

"Ik weet echt niet wat ik moeten zeggen", zo vertelt Norris vol ongeloof. "Ik had me echt niet voor kunnen stellen dat ik vandaag hier zou staan. Maar echt, dit is te danken een de mannen en vrouwen in dit geweldige team", zo vertelt Norris prijzend terwijl hij Zak Brown zijn gebalde vuist aantikt.

"Het is werkelijk waar een droom om hier op het podium te staan", zo vertelt Norris verder. "Er was wel wat geluk voor nodig, maar ook wel een knap staaltje autorijden", zo vertelt Norris grijnzend. "De auto was heel het weekend heel erg goed."

Tijdens het podium-interview werd Norris nog onderbroken door mede podium-finisher en ex-teamgenoot Carlos Sainz, welke hem van harte feliciteerde met zijn derde podium.