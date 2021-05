Verstappen na winnen GP Monaco: "Het is zo speciaal om hier te winnen"

Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn Formule 1-carrière de Grand Prix van Monaco gewonnen. Nadat Charles Leclerc wegens een kapotte aandrijfas de race niet vanaf pole kon starten mocht Max de race vooraan aftrappen. Hij gaf deze plek dan ook niet meer uit handen. Tegenover David Coulthard, na de race, vertelde Max het volgende.

"Het is zo speciaal om hier te winnen", zo begint Max Verstappen. "Voor mij is dit tevens de eerste keer op het podium hier. Het waren erg veel ronden; het is zo belangrijk om hier de focus te bewaren en dat is niet makkelijk. Tegelijkertijd is het wel erg cool hier."

Verstappen staat met deze zege vijf punten vóór Hamilton in het klassement - tevens de eerste keer in de Limburger zijn Formule 1-carrière. David Coulthard vraagt of Max daar aan dacht tijdens de race en of hij nog problemen kende onderweg. "Je weet gewoon niet wat er hier gaat gebeuren", zo vertelt Max verder na de race. "Het draait hier echt om je banden onder controle houden. De andere coureurs stopte eerder dan ik, dus dat maakte het voor mij wat makkelijk om alles onder controle te houden."

"Uiteraard wil je deze race ooit gewonnen hebben. Van jongs af aan keek ik deze race al. Het is een prachtige manier om het seizoen voort te zetten. Echter, het kampioenschap duurt nog erg lang", zo concludeert Max Verstappen.