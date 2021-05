Verstappen heeft meer grip met nieuwe afstelling: "Bijna alles aangepast"

Max Verstappen start vanmiddag niet van pole position, al was het mogelijk geweest zonder de rode vlak van Charles Leclerc. Toch leek het er donderdag na de twee vrije trainingen niet op dat Red Bull Racing de maximale snelheid te pakken had.

Tussen de trainingen op donderdag en de zaterdag training met kwalificatie blijkt hard gewerkt door het team van Verstappen.

Mechanische grip

De Nederlander sprak met Rick Winkelman van Ziggo en vertelde wat er precies is gewijzigd aan de afstelling van de RB16B om te kunnen strijden voor de pole position: "Ik ben wel heel blij met de wijzigingen die we aan de auto hebben gedaan van donderdag naar vandaag, de auto voelde een stuk beter aan."

"We hebben veel gedaan, bijna alles is aangepast. We hebben meer grip aan de voorkant gekregen en dat is natuurlijk heel belangrijk."

Winkelman stelt dat de grip aan de voorkant belangrijk is vanwege het insturen met de korte bochten in Monte Carlo. Verstappen knikt instemmend: "Ja hier moet je gewoon een auto hebben die veel mechanische grip heeft en met de voorkant goed instuurt. Je zag ook duidelijk dat Ferrari daar erg goed in is, alleen duurde het bij ons wat langer om op hetzelfde niveau te komen."

Wegligging tijdens de race

Voor de race verwacht Verstappen niet vooruit te gaan, vanwege de Pirelli-banden: "Normaal gezien ga je tijdens de race natuurlijk niet voluit, dus het is alleen banden managen en kijken wanneer je een pitstop kan maken."