Rekensom Helmut Marko: "Theoretisch gezien staat Leclerc op pole, maar hij had veel schade"

Hoewel de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco eindigde met pole position voor Charles Leclerc, heeft de mogelijkheid van een gridstraf voor de Monegask enige aandacht getrokken. Onder andere Helmut Marko van Red Bull ziet dat Max Verstappen mogelijk van pole position kan starten.

In gesprek met Servus TV zei Marko: ""Theoretisch staat Leclerc op pole, maar zoals de schade eruit ziet, kan ik me voorstellen dat het chassis of de versnellingsbak vervangen moet worden. Dan zou het een gridstraf zijn. Daar moeten de stewards nu naar kijken. Ik hoop dat ze er goed naar zullen kijken."

Vergelijking met Verstappen

Drie jaar geleden had Max Verstappen eenzelfde crash, en iedereen dacht daar meteen aan terug. Zo ook de Red Bull-adviseur: "De manier waarop het achterwiel was gepositioneerd, de aandrijfas; dat hadden we drie jaar geleden met Max, in dezelfde bocht."