Beelden Sky Sports F1 laten zien dat Verstappen tijdens laatste run Q3 0,15 seconde sneller onderweg was dan Leclerc

Charles Leclerc wist tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco de snelste tijd neer te zetten. Echter, de jonge Monegask zette zijn SF-21 hardhandig in de muur in de slotfase; dit zorgde ervoor dat niemand daarna meer een snellere tijd kon neerzetten. Iemand die daar vooral de dupe van was was Max Verstappen; hij liep tijdens het bericht van de rode vlag al 0,15 seconde voor op Leclerc.

Toen Leclerc eenmaal in de vangrail besloot race control dat er een rode vlag nodig was gezien de smalle stuk asfalt op het Circuit de Monte Carlo. Dit betekent dat coureurs direct van hun gas moeten gaan en terug naar de pits moeten. Echter, voordat Max Verstappen deze melding kreeg was hij sneller onderweg dan Charles Leclerc. Zo was er in beeld te zien dat de Nederlander een paarse eerste sector reed.

Sky Sports F1 heeft kunnen aantonen - toen zij snelste ronde van Leclerc en de laatste ronde van Verstappen naast elkaar legden - dat Verstappen op dat moment al 0,15 seconde ervoor reed. Of dat zich uiteindelijk ook echt had vertaald naar een pole position zullen we, helaas, nooit weten.