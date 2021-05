Hamilton na P7 kwalificatie: "Rampzalig weekend - ik hoop op een regenrace"

Lewis Hamilton start sinds lange tijd niet in de top 3. De Brit heeft een rampzalig weekend, zo zegt hij zelf tegen pitreporter Rick Winkelman van Ziggo Sport. Terwijl Charles Leclerc en Max Verstappen om pole position streden, kwam de leider in het kampioenschap er niet aan te pas.

Een zevende startplek is het eindresultaat voor Hamilton en Mercedes. Vanaf daar zal hij de nodige punten moeten scoren, maar een overwinning heeft hij uit zijn hoofd gezet.

Rampzalig

De zevenvoudig wereldkampioen: "Man, dit is een rampzalig weekend, maar het had nog erger kunnen zijn. Ik moet het positief bekijken en dit accepteren."

"Ik had mijn tijd niet kunnen verbeteren dus die rode vlag maakte niet meer uit. Voor mij is dit rampzalig, maar het maakt niet uit, ik was al van plan om terug naar de pitbox te rijden."

Treintje rijden

Veel hoop op een goede race heeft de Brit ook niet. Hamilton: "Het zal wel weer treintje rijden worden hier. Je zult moeten kijken en volgen, en dan hopen op kansen die zich voordoen. Ik hoop vooral op een regenrace, dat zou ons kunnen helpen, maar daar ziet het op dit moment niet naar uit."