Christian Horner: "Toto Wolff stond nog nooit eerder zó onder druk"

Christian Horner denkt dat Mercedes-baas Toto Wollf nog nooit eerder de druk heeft ervaren tijdens zijn loopbaan zoals hij die nu wel zal ervaren vanwege de hechte strijd om het kampioenschap. Lewis Hamilton staat 14 WK-punten voor op Max Verstappen in de voorlopige stand in het klassement voor coureurs. Red Bull Racing komt 26 tekort op Mercedes in de stand om het constructeurskampioenschap.

"Nieuw terrein voor hem"

Christian Horner zegt tegen de verzamelde pers in Monaco over zijn concurrent bij Mercedes: "Hij (Toto Wolff, red.) heeft waarschijnlijk nog nooit zo'n druk gevoeld in zijn carrière bij Mercedes, dus dat is waarschijnlijk nieuw terrein voor hem, laten we dat voor ons hopen. Hij heeft het gewoon veel te makkelijk gehad voor de laatste zeven jaar, dus ik hoop gewoon dat wij dit kunnen volhouden gedurende het hele jaar."

Verder zegt Horner dat hij en zijn team in de geschiedenis hebben aangetoond dat zij de uitdaging aan kunnen om na jaren eindelijk weer mee te strijden om het kampioenschap.

Geen andere benadering

"De benadering is voor ons niet anders, want de races die wij hebben gewonnen de afgelopen jaren is een resultaat van het pakken van kansen en altijd scherp zijn. Ik denk dat wij als een raceteam altijd race-scherp zijn en dat wij altijd de kansen die we krijgen hebben gemaximaliseerd, en dat is wat wij moeten blijven doen als een team gedurende dit jaar."