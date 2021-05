Norris: "Vorige week al gezegd tegen Sainz dat hij in Monaco kan winnen"

Het was voor velen een schok om Ferrari bovenaan de tijdenlijst te zien na de vrije trainingen op donderdag in Monaco, maar niet voor Lando Norris. Als de enige niet-Mercedes- of Red Bull-coureur die in 2021 het podium heeft gehaald, heeft Monte Carlo het potentieel om Norris goed te dienen als een locatie waar de capaciteiten van de coureurs aantoonbaar het grootste verschil maken van waar dan ook op de F1-kalender.

Ferrari heeft die theorie al ondersteund door de tweede vrije training bovenaan het klassement te staan, terwijl Charles Leclerc een P1 afleverde voor zijn thuisfans, gevolgd door Carlos Sainz op P2. Velen waren verrast door de stijging van de Scuderia naar de top op donderdag, maar Norris staat er niet van te kijken.

In plaats daarvan stuurde hij voormalig McLaren-teamgenoot Sainz voor het evenement een bericht om hem te vertellen dat hij een goede kans had op de overwinning in de Ferrari in Monaco.

“Ik stuur Carlos voor het weekend een sms met de mededeling dat ik denk dat hij een goede kans heeft om te winnen. We zullen zien", vertelde Norris aan Sky F1.

De McLaren-coureur legt uit waarom hij Ferrari als kanshebber ziet: “We weten waar ze snel zijn en deze baan bevalt hen erg goed, dus dat is geen verrassing. Als we vooruit kijken naar andere circuits weet ik zeker dat we daar weer voor Ferrari staan. Ze zien er sterk uit, dat is niet ideaal voor ons, maar we zullen ons best doen."