Ferrari-baas Binotto: "Ontwerp van 2022-wagen al in vergevorderd stadium"

Ferrari lijkt dit jaar niet hoger te kunnen eindigen dan de derde positie in het constructeurkampioenschap. Omdat de auto's vanaf volgend seizoen een geheel nieuw ontwerp krijgen, heeft het team uit Maranello haar personeel al zoveel mogelijk aan de gang gezet voor de bolide voor volgend jaar, wanneer er dus ingrijpende nieuwe reglementen gelden.

Binotto zegt dat het Italiaanse team zich bijna volledig focust op 2022: "Een derde plaats? We zullen het aan het einde van het seizoen zien. Voor ons is 2022 belangrijker."

Toto Wolff zei dit weekend dat Mercedes de rest van dit seizoen slechts 'minuscule' verbeteringen aan haar auto zal doorvoeren, omdat er op de achtergrond al hard wordt gewerkt aan de bolide voor het volgende seizoen.

Toekomstvisie

Binotto zegt dat dit inderdaad de beste aanpak is, waar ook Ferrari voor gaat. Binotto: "Dit is een uniek kampioenschap terwijl het volgende ook van invloed kan zijn op de seizoenen die daarna komen, want de nieuwe regels gaan voor meer jaren gelden."

"We kunnen dus niet beginnen aan 2022 met een achterstand in prestaties. Het is daarom onvermijdelijk dat 2022 onze prioriteit heeft."

Ecologische brandstoffen

Volgens Binotto bevindt de bolide van Ferrari voor 2022 zich momenteel al in een vergevorderde ontwerpfase. "Tegen het einde van de zomer zullen de ontwerpen van het chassis klaar zijn. Op dit moment maken we belangrijke keuzes op het gebied van de aerodynamische configuratie en daarna gaan wij verder met de details."

"Er komt ook een belangrijke evolutie van de krachtbron, waarbij deze wordt aangepast aan ecologische brandstoffen. Omdat we weten dat de ontwikkeling van de motoren voor drie jaar wordt bevroren zijn we dus volledig bezig met de auto voor 2022. Dat is overigens ook in lijn met onze planning", aldus de Italiaanse teambaas van Ferrari.

Hij gaat nog verder door over de nieuwe auto voor 2022. Binotto: "Het is een totaal andere auto dan de huidige en we kunnen het ons niet veroorloven om ook maar een week ontwikkelingswerk te verliezen. Het zou mij verbazen als andere teams, zoals Mercedes en Red Bull, ook kostbare tijd verspillen om alleen maar te streven naar de overwinning in dit wereldkampioenschap."