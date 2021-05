In beeld: Meer afbeeldingen van de MCL35M in Gulf kleuren

McLaren rijdt de Grand Prix van Monaco met een speciale one off livery in de legendarische Gulf Oil kleuren die we in het verleden al vaak op verschillende raceauto's hebben gezien. Na Mercedes tijdens de Grand Prix van Duitsland in 2019 en Ferrari tijdens de Grand Prix van Toscane in 2020 rijdt McLaren nu ook met een kleurenschema die zij slechts voor één weekend zullen gebruiken.

Waar de wagen tot op heden alleen nog te zien was in studio-formaat, doken gisteren ook al wat foto's op van de kleurenschema in daglicht in de pitstraat. Spaanse Formule 1-verslaggever Alberto Fabrega wist de onderstaande beelden te schieten!