Max Verstappen gaat Grand Prix van Monaco winnen ondanks zijn langzamere auto, meent Jackie Stewart

Hoewel de goden Max Verstappen nog nooit goed gezind waren in Monte Carlo, denkt Sir Jackie Stewart dat het komend weekend aan Max Verstappen is om maximaal te scoren. De racelegende ziet Verstappen wel aan de haal gaan met de overwinning in Monacco.

Volgens 'the Flying Scot' is Max Verstappen een favoriet voor de overwinning in het prinsdom. Dat zegt hij in de podcast F1 Nation.

Steward zegt het wel met een grote 'maar': Stewart: “Wat coureurs betreft denk ik dat Verstappen wel eens heel snel zou kunnen zijn in Monaco, maar de Mercedes is nog steeds de beste auto op de baan, en dat is een enorm voordeel voor de coureurs.”

Red Bull geen match voor Mercedes

Stewart zegt dat Verstappen weliswaar de beste coureur is, maar dat Hamilton de betere auto heeft. Volgens Stewart is de Red Bull van Verstappen "absoluut geen match" voor de Mercedes van Lewis Hamilton.

Sir Jackie Steward: “Hamilton is overduidelijk de eerste coureur bij Mercedes, maar de auto is zo goed dat zelfs Bottas competitief kan zijn, die zich niet op hetzelfde niveau bevindt. Hamilton rijdt beter dan ooit, maar Verstappen is een serieuze bedreiging voor hem. Hij is een absolute topcoureur, maar de Red Bull kan eigenlijk niet op tegen de Mercedes.”

Toch ziet hij Verstappen winnen in Monaco

Toch antwoordt hij als er wordt gevraagd wie er gaat winnen: "Verstappen of Hamilton." Wanneer presentator Tom Clarkson aandringt op het noemen van slechts één naam als winnaar in de straten van Monte Carlo, antwoordt Stewart resoluut: "Verstappen".