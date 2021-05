Franz Tost wil track limits negeren: "Maar grindbakken zijn niet de oplossing"

Het gaat sinds vorig seizoen bijna ieder weekend over track limits. Vooral Max Verstappen lijkt er dit jaar elk weekend last van te hebben, waarbij hij door het overschrijden van de track limits een pole position, snelste ronde en overwinning aan zijn neus voorbij zag gaan.

Nadat Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko zich eerder kritisch over de situatie uitlieten komt nu AlphaTauri-teambaas Franz Tost naar voren om de twee te steunen. Gevraagd naar zijn advies over de aanhoudende discussie, antwoordde Tost als volgt: "Ik zou het negeren."

Boete voor te hard rijden

De teambaas legt zijn visie uit en pleit ervoor dat de FIA ​​boetes oplegt voor overtredingen van de track limits: "Als iemand een voordeel behaalt omdat hij naast de baan inhaalt, is dat onaanvaardbaar. Anders zou ik afzien van deze straffen. Het komt vaker voor dat iemand de baan beperkt overschrijdt en vervolgens tijd verliest en dus niets wint."

Volgens Tost is het voordeel voor de coureur vaak minimaal en weegt het in geen geval op tegen de frustratie die het bij de fans kan veroorzaken. "Dat irriteert het publiek voor de tv. Ik heb een paar vrienden die me bellen en zeggen: 'Stop hiermee, niemand begrijpt het meer, dat stoort je'", zei de Oostenrijker.

Terwijl sommige coureurs en teambazen grindbakken zien als oplossing, ziet Tost er ook problemen in: "Een grindbak terugbrengen is niet eenvoudig."