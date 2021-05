Nog onduidelijk of er fans zijn toegestaan op de tribunes tijdens races in Oostenrijk

Het is nog niet duidelijk of en zoja hoeveel fans er zijn toegestaan tijdens de races die gepland zijn in Oostenrijk later dit jaar. Het kan varieren van spookraces zonder publiek tot races waarbij zo'n 6000 fans zijn toegestaan.

Veel is nog onduidelijk vanwege de voortdurende covid-19 crisis. In Oostenrijk is een extra Grand Prix toegevoegd, nadat er een rode pennenstreek werd gezet door de Turkse Grand Prix.

Volgens de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung kan het aantal fans dat wellicht wordt toegelaten wordt variêren van 3000 tot maximaal 6000 fans. Maar: "Het is ook mogelijk dat een van de twee races moet worden gehouden als spook-race", zo schrijft de doorgaans goed geïnformeerde krant

Toch klinkt er enige positiviteit door in de woorden van de politicus die de krant aanhaalt. De bestuurder Michael Ranzmaier-Hausleitner die verantwoordelijk is voor toerisme wordt geciteerd: "Met de fans die op een veilige manier terugkeren op het circuit en met de sfeer op locatie zal er een positief signaal uitgaan waar de hele wereld zich kan aan ophalen."

Hij vervolgt: "Vanuit toeristisch oogpunt is dat een dubbele jackpot. Als iemand een super veilig concept weet neer te zetten, dan is het wel Ditrich Mateschitz", zo vertelt de toerisme-voorzitter.

Er wordt volop ingezet om fans 's nachts op de campings te kunnen laten verblijven en ook wordt er gewerkt aan de voorverkoop van toegangskaartjes voor de races.