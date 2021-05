Niet iederéén wil voor Red Bull aan de slag, beweert Mercedes-baas Toto Wolff

Andy Cowell gaat niet naar Red Bull, zegt Mercedes-baas Toto Wolff. Red Bull Racing breidt flink uit en neemt de bouw van de motoren na dit seizoen over van Honda en wil dat doen met een eigen motoren-divisie die nu volop in opbouw is: Red Bull Powertrains.

De laatste weken werd bekend dat er zeker vijftien vooraanstaande figuren zijn aangekocht van de motorenafdeling van Mercedes. Volgens Toto Wolff blijft de bekende baas bij de motorenafdeleling van Mercedes gewoon bij zijn team in Brixworth.

Toto Wolff zegt: "Ik praat regelmatig met Andy. Hij wil gewoon iets anders doen. Hij wil niet alleen bekend staan om zijn werk in de Formule 1. Andy heeft opwindende ideeën over technologie en duurzaamheid."

Toto Wolff zegt verder over zijn hoge Mercedes-baas Cowel: "Hij zei tegen mij dat als hij in de Formule 1 wilde blijven, hij bij Mercedes zou zijn gebleven."