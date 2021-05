Vader Jos wil het beste voor zoon Max Verstappen: "Red Bull moet gat naar Mercedes dichten"

Jos Verstappen beseft dat Mercedes het "tij heeft gekeerd" en dus is er werk aan de winkel voor de dames en heren van Red Bull Racing. Het gat naar Mercedes moet zo snel mogelijk worden gedicht, is dan ook het betoog van de vader van Max Verstappen.

Achterstand

Hoewel het er aan het begin van het seizoen nog alle schijn van had dat Max Verstappen beschikte over een snellere bolide dan Lewis Hamilton, zo staan de zaken er na vier Grands Prix geheel anders voor. Lewis Hamilton leidt het kampioenschap en komt met veertien WK-punten méér aan in Monaco dan Max Verstappen. In het constructeurskampioenschap kijkt Red Bull Racing tegen een achterstand van 26 WK-punten aan ten opzichte van het ijzersterke Mercedes.

Wintertest

Jos Verstappen laat aan de Telegraaf weten: "Na de wintertest en ook het eerste raceweekend in Bahrein gaf alles aan dat Red Bull een zeer goede auto heeft, maar Mercedes keerde snel het tij.

Verstappen vervolgt: "We mogen niet vergeten hoe superieur ze vorig jaar waren. Ja, er zijn enkele aerodynamische veranderingen geweest, maar over het algemeen blijft de Mercedes een zeer goede auto."

Hoewel Max Verstappen ook wel eens bandenfluisteraar wordt genoemd, dit jaar lijkt alles wat minder makkelijk te gaan wat betreft het rubber onder de Red Bull RB16B.

Jos Verstappen: "Je kunt zien dat Mercedes op dit moment veel minder bandenslijtage heeft dan wij. Ik denk ook dat Max meer tot het uiterste moet rijden om Mercedes bij te houden. Daardoor vraagt ​​hij veel meer van de banden."

Investeren

Dr. Helmut Marko heeft eerder al gezegd dat Red Bull de auto voor 2021 in ieder geval tot de zomerstop zal blijven ontwikkelen. Tegen de zomervakantie van de Formule 1 zal het team van Red Bull opnieuw afwegen of er nog verder wordt geïnvesteerd in de auto van dit jaar, of dat de aandacht wordt verlegd naar de auto voor volgende seizoenen.

Loyaliteit

Dr. Helmut Marko gaf al eerder aan dat Red Bull zich richting Verstappen loyaal zal tonen en hem dit jaar zoveel mogelijk zal helpen om de strijd met Lewis Hamilton aan te kunnen blijven gaan dit jaar. "Dat zijn we aan Max verplicht", aldus Marko onlangs.

Jos Verstappen gelooft dat Mercedes toch het betere team is in de Formule 1, ook tijdens de kwalificaties. Hij hoopt dat het gat naar Mercedes en Lewis Hamilton dan ook zal worden gedicht.

Jos Verstappen: "Ze zeggen dat het seizoen lang gaat duren. Persoonlijk denk ik dat Mercedes ook veel sneller is in de kwalificatie, maar Max kan er zoveel uit halen dat het dichtbij zal blijven. Maar ze moeten echt nog een stap zetten en het liefst zo snel mogelijk. Het gat kan niet te groot worden."