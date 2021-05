Red Bull Racing met rug tegen de muur: "Moeten Mercedes verslaan in Monaco"

De Grand Prix van Monaco is al vroeg in het seizoen 2021 een belangrijke race voor Red Bull Racing. Om Lewis Hamilton en Mercedes niet langzaam aan de horizon te zien verdwijnen in de strijd om de kampioenschappen dient de Oostenrijkse renstal in Monte Carlo de winst te pakken. Red Bull Racing is traditioneel gezien sterk op het stratencircuit en dat moet zich, nu meer dan ooit, vertalen in een zege.

In Portugal en Spanje was Mercedes namelijk te sterk en dat heeft ervoor gezorgd dat de regerend wereldkampioen Red Bull Racing in de tussenstand iets op achterstand heeft gezet. Om het gat niet verder op te laten lopen is het zaak om het tij in Monaco te keren. Red Bull Racing wil Mercedes een halt toeroepen en op die manier de druk vol op de ketel houden.

"De derde sector in Barcelona is vaak een goede indicatie van hoe goed de auto in Monaco kan zijn", begint Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. "We zouden daar competitief moeten zijn, hopelijk. Afgezien van Bahrein zijn we dit seizoen bij elke Grand Prix binnen een tiende van pole position geëindigd. Het zit heel dicht bij elkaar, maar we moeten Mercedes verslaan in Monaco. We beseffen dat dit een enorme opgave wordt."

"De racesnelheid van Mercedes is bij elke Grand Prix tot nu toe iets beter geweest dan die van ons. Ook hebben zij de bandenslijtage beter onder de knie dan wij. We wisten dat Portimao en Barcelona hen in de kaart zouden spelen en dat is ook gebeurd, maar we stonden er wel veel dichter bij dan we gedaan hebben. Als we ergens wat meer snelheid weten te vinden, dan wordt het helemaal spannend. We zijn erin geslaagd om Mercedes tot het uiterste te dwingen op een baan waar ze voorheen mijlenver voor lagen op ons, dat is het positieve dat we meenemen naar Monaco."