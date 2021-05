'Honda gebruikt hybride-systemen minder agressief vanwege vibraties'

Honda heeft het gebruik van de hybride-systemen in de aandrijflijnen van Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri een tandje teruggeschroefd. Dat claimt Formu1a.uno. Aanleiding hiervoor is dat Honda in de eerste races van het seizoen 2021 op problemen met vibraties in de krachtbron stuitte, waardoor al diverse aandrijflijn-onderdelen aan vervanging toe waren.

Zo zijn bij Red Bull Racing-coureur Sergio Perez en beide AlphaTauri-rijders al noodgedwongen elektronische componenten als de batterijen en het controlesysteem vervangen. Die problemen hebben ertoe geleid dat Honda de hybride-systemen nu minder agressief gebruikt. Dit zou een verklaring kunnen zijn dat Mercedes in Spanje de overhand had.

De Honda-motor doet dit jaar weinig meer onder voor de Mercedes-krachtbron. Toch lijkt Mercedes nog iets in het voordeel, met name met de energie hergebruikende systemen. Dat Honda op dat vlak een pas op de plaats heeft moeten doen, is een fikse aderlating voor de Japanse autofabrikant en Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal kan daardoor niet voluit gebruikmaken van de aandrijflijn.

Door de nederlagen in Portugal en Spanje is het weekend in Monaco extra belangrijk voor Red Bull Racing. Het team is traditioneel gezien sterk in het prinsdom en is vastberaden om Mercedes een halt toe te roepen. Met een overwinning in Monaco hoopt Red Bull Racing de aansluiting in het kampioenschap te houden en het tij qua momentum te keren.

Het is een kwestie van het glas is halfvol of halfleeg. Red Bull Racing heeft deze winter een flinke stap in de juiste richting gezet, maar het is nog niet genoeg om Mercedes voorbij te streven.